Президент Казахстана подписал указ о переходе на латиницу

Этим же указом утверждается проект нового алфавита, основанного на латинской графике. В новом алфавите 23 буквы, для передачи еще восьми звуков предложено использовать апостроф. В используемом в настоящий момент казахском алфавите на кириллице 42 буквы, в том числе 9 специальных.

Документ , опубликованный на сайте президента, предусматривает «поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.

Власти Казахстана объявили о планах перевода алфавита с кириллицы на латиницу в апреле 2017 года. С 2018 года, заявил тогда Назарбаев, предполагается начать выпуск учебников для средней школы с использованием нового алфавита.

Ранее от использования алфавитов на основе кириллицы отказались Азербайджан, Молдавия, Туркмения и Узбекистан, входившие в СССР. В Узбекистане, несмотря на официальный переход на латиницу, кириллический алфавит широко используется.

Из стран Средней Азии алфавиты на основе кириллицы пока сохранили Киргизия и Таджикистан.