Как слушать подкасты «Медузы»?
1
Что случилось?
«Медуза» начала делать подкасты, а в сентябре 2017 года запустила целую платформу, чтобы слушать их было удобно.
2
Погодите про платформу, объясните сначала, что такое подкасты
Подкасты — это регулярные аудиопередачи. Или аудиосериалы. Как хотите — так и называйте. Жанров подкастов — великое множество, мы даже однажды собрали наши любимые вот в этом материале. А еще у нас было большое интервью, посвященное подкастам, можете его тоже почитать.
3
Какие подкасты делает «Медуза»?
Сейчас у нас их три.
- Еженедельное новостное шоу «Медуза в курсе». В нем мы обсуждаем главные темы (или тему) недели — и разговариваем с людьми, которые в этих темах разбираются лучше нас.
- «Текст недели» — аудиоверсия самого важного вышедшего на этой неделе материала «Медузы»; с голосами героев статьи и беседой с автором.
- «Дело случая» — в нем редактор «Медузы» Екатерина Кронгауз и главный редактор «Постнауки» Андрей Бабицкий обсуждают разные кейсы, связанные с революцией в наших представлениях об этике (кейсов много, ведь практически любая тема сейчас заканчивается этическим спором).
- А еще у нас иногда случаются спецвыпуски, когда мы собираем людей поговорить о чем-то важном для нас. Например, о юбилее Виктора Цоя (с Александром Горбачевым, Юрием Сапрыкиным и Львом Ганкиным) или о смерти Антона Носика (с Галиной Тимченко, Демьяном Кудрявцевым и Темой Лебедевым).
4
И как это слушать?
Есть много способов.
На компьютере
Если вы видите новый эпизод на главной странице, просто нажмите кнопку Play и слушайте. Или зайдите на страницу эпизода, и включите Play там. Вы можете переходить по страницам внутри «Медузы», а подкаст продолжит играть. Хотите подробностей? Наведите на кругляшок в правом нижнем углу и нажмите на иконку ссылки. Вы перейдете на страницу эпизода. Там же можно скачать эпизод, перейти на страницу всего подкаста — или подписаться на него через iTunes или RSS.
В приложении
Логика работы такая же, что и на сайте, но есть несколько дополнительных функций. Во-первых, эпизод будет играть, даже если вы закроете приложение. Во-вторых, вы можете подписаться на подкаст в нашем приложении — тогда при появлении новых выпусков мы будем присылать вам уведомления. Еще вы можете каждый эпизод скачать в офлайн — и слушать его там, где нет связи. Такие эпизоды будут храниться в разделе «Офлайн».
5
А если я не хочу забивать память телефона?
Зайдите в телефоне в раздел «Офлайн», выберите этот эпизод и нажмите на кнопку «Удалить».
6
Хорошо. А когда мне это слушать-то?
Кажется, худшее место, чтобы слушать подкасты — на работе. Идеально — в метро (не забудьте скачать эпизод в офлайн), в общественном транспорте, во время занятий спортом или уборки, в самолете. В общем, чего мы вам советуем-то — сами решайте.
7
А если я хочу рекламироваться в подкастах, что делать?
Немедленно писать нам. На ad@meduza.io, мы обязательно придумаем с вами что-нибудь классное.