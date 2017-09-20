Как слушать подкасты «Медузы»?

Есть много способов.

На компьютере

Если вы видите новый эпизод на главной странице, просто нажмите кнопку Play и слушайте. Или зайдите на страницу эпизода, и включите Play там. Вы можете переходить по страницам внутри «Медузы», а подкаст продолжит играть. Хотите подробностей? Наведите на кругляшок в правом нижнем углу и нажмите на иконку ссылки. Вы перейдете на страницу эпизода. Там же можно скачать эпизод, перейти на страницу всего подкаста — или подписаться на него через iTunes или RSS.

В приложении

Логика работы такая же, что и на сайте, но есть несколько дополнительных функций. Во-первых, эпизод будет играть, даже если вы закроете приложение. Во-вторых, вы можете подписаться на подкаст в нашем приложении — тогда при появлении новых выпусков мы будем присылать вам уведомления. Еще вы можете каждый эпизод скачать в офлайн — и слушать его там, где нет связи. Такие эпизоды будут храниться в разделе «Офлайн».