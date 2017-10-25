Как и когда прививать ребенка?
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1
В детском саду планируют вакцинацию. Некоторые родители написали отказ от прививок. Почему? Делать прививки опасно?
Прививки — это лекарственные средства, и, как у всех лекарственных препаратов, которые имеют силу, у них бывают разные побочные эффекты. Однако, по словам Всемирной организации здравоохранения, вакцины «очень безопасны»: серьезные побочные явления крайне редки, а противопоказания к применению минимальны.
Зачастую врачи ставят отвод от прививки исключительно из-за того, что идут на поводу у беспокойных родителей. Легкая сыпь, колики, пупочная грыжа, насморк и другие подобные состояния — это все ложные отводы от прививок, не имеющие под собой научных оснований. Во многих случаях вакцинировать можно даже детей с иммунодефицитом, ДЦП, эпилепсией или другими тяжелыми заболеваниями. При этом важно понимать, что заболевания, которые появились после прививки, отнюдь не обязательно являются ее прямым следствием. А еще хорошо бы помнить о том, что ребенок в любом случае ежедневно встречается с огромным количеством патогенов — и на улице, и даже дома. Так что столкновение с еще несколькими агрессорами во время вакцинации дополнительный вред здоровью не нанесет.
2
А вдруг прививка вызовет аллергическую реакцию у ребенка? Может, лучше предварительно сдать анализы, чтобы это выяснить?
На каждый миллион введенных доз вакцины приходится примерно один случай быстрой аллергической реакции (анафилаксии). Однако даже если окажется, что у вашего ребенка аллергия на конкретную вакцину, она, скорее всего, проявится в первые же несколько минут — и врач окажет необходимую помощь.
В России, как и в других странах, предварительные исследования для выявления аллергической реакции на вакцинацию не проводятся. А другие осложнения спрогнозировать по простому анализу крови пока невозможно.
3
У годовалого сына моей знакомой появилась сыпь после прививки. Вы о чем вообще?
Многие родители и даже некоторые некомпетентные врачи зачастую, пытаясь проанализировать, почему ребенок заболел чем-то, путают понятия «после» и «вследствие». В таких случаях нередко во всем винят прививки, потому что в первые годы жизни ребенка зачастую единственным медицинским вмешательством как раз является плановая вакцинация. Такую причинно-следственную связь ученые находят очень редко, обычно дело все-таки в заболевании, которое проявилось бы и без вакцинации. К примеру, первые признаки различных генетических заболеваний часто можно заметить как раз в детском возрасте.
4
А в каких случаях точно не стоит делать прививки?
Таких поводов крайне мало. Например, если у ребенка тяжелая ОРВИ, сопровождающаяся высокой температурой, — это повод сделать прививку в другой раз. Такая мера рекомендована исключительно из-за того, что после прививки будет непонятно, чем вызвано повышение температуры — заболеванием или вакциной, и, соответственно, будет неясно, как с этим справиться. Другая причина для отмены прививки: если в прошлый раз после этой прививки или прививки, содержащей те же компоненты, что есть в этой, случилась серьезная аллергическая реакция. А вот если ребенок в настоящее время принимает антибиотики — это не уважительная причина. Прививку все равно лучше сделать, если само заболевание, по поводу которого принимаются антибиотики, не является поводом отложить вакцинацию. Если ребенок недавно переболел инфекционным заболеванием или до сих пор поправляется — это снова не повод отказываться от прививки.
5
Ну ладно. Что будет, если мой ребенок все же останется без прививки?
Во-первых, это большой риск, который несопоставимо выше, чем вероятность осложнений после прививки. Во-вторых, распространение антипрививочных настроений периодически приводит к вспышкам опасных заболеваний, в результате которых погибают не только дети, родители которых отказались от вакцинации, но и те, кого не привили по состоянию здоровья или по возрасту.
Так, за первое полугодие 2017 года в Европе корью заболели несколько тысяч человек (96,6% не были привиты от кори), некоторые от нее умерли. Наибольшие вспышки заболевания зафиксированы в Румынии, Италии и на Украине. В 2017 году Роспотребнадзор сообщил о том, что по сравнению с предыдущим годом россияне стали в два раза чаще болеть корью. Важно отметить: это заболевание распространяется воздушно-капельным путем, 90% из тех, у кого нет иммунитета к кори и кто имеет близкий контакт с пациентом, заболевают. У детей (чаще всего у детей до пяти лет) корь нередко вызывает осложнения, а в 0,2% случаев приводит к смерти.
6
А как узнать, от каких заболеваний нужно прививать ребенка?
Нужно свериться с Национальным календарем прививок. Но учтите, что, в отличие от прививочных календарей многих западных стран, в нашем нет прививок от менингококковой инфекции, гепатита А, ветряной оспы, вируса папилломы человека и ротавирусной инфекции. Прививаться от последней — крайне важно для детей в первые годы жизни, поскольку диарея и рвота приводят к очень быстрому обезвоживанию и высокой смертности у младенцев. А если менингококки заражают кровь, то это может привести к смерти в 10–15% случаев.
7
И как часто нужно делать прививки?
Основная масса прививок приходится на период от 0 до 14 лет. Обычно для полноценной защиты от заболевания нужно сделать несколько прививок с определенным интервалом. С помощью комбинированных вакцин можно привить ребенка сразу от трех-пяти заболеваний, при этом такой подход считается безопасным.
Вот вам график вакцинации, чтобы ничего не забыть. Если следовать календарю прививок, то к 14 годам основные прививки закончатся. До 18 лет нужна будет только ежегодная прививка от гриппа. Также вакцинация понадобится, если вы постоянно живете или собираетесь отправиться в места, где распространен, к примеру, клещевой энцефалит. Делать прививки придется в три этапа, при этом лучше начать осенью или зимой (в зависимости от региона) и уж точно за три месяца до того, как появится риск столкнуться с клещами. Если вы намереваетесь посетить экзотические страны Азии или Африки, то о прививках тоже нужно подумать. Они не всегда нужны, особенно если вы отправляетесь в крупный город, а не сельскую местность, но все же заранее прояснить этот вопрос стоит.
8
Прививки — это дорого?
В России все прививки, включенные в Национальный календарь, можно получить бесплатно в любой районной поликлинике (однако там вакцины не всегда бывают в наличии и нередко случаются перебои). Но по сравнению, к примеру, с американским наш календарь прививок усеченный. При этом в России даже те вакцины, которыми нельзя привиться за счет государства, зарегистрированы, но сделать такие прививки можно преимущественно платно. Некоторые регионы выходят за границы Национального календаря и самостоятельно закупают необходимые вакцины — в итоге может случиться так, что бесплатно привить от ротавируса смогут и в обычной поликлинике. В аптеках вакцины стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. В государственной поликлинике вас обязаны принять со своей вакциной. А вот в частной клинике будут прививать собственными, и стоимость услуги увеличится — как минимум придется оплатить прием и вакцину.
Партнерский материал. Что это такое?