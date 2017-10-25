Как и когда прививать ребенка?

1 . В детском саду планируют вакцинацию. Некоторые родители написали отказ от прививок. Почему? Делать прививки опасно?

2 . А вдруг прививка вызовет аллергическую реакцию у ребенка? Может, лучше предварительно сдать анализы, чтобы это выяснить?

3 . У годовалого сына моей знакомой появилась сыпь после прививки. Вы о чем вообще?

4 . А в каких случаях точно не стоит делать прививки?

5 . Ну ладно. Что будет, если мой ребенок все же останется без прививки?

6 . А как узнать, от каких заболеваний нужно прививать ребенка?

7 . И как часто нужно делать прививки?