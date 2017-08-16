Говорят, мужской мозг отличается от женского. Это правда?

1 . Что случилось?

2 . И как, есть различия?

3 . Чем больше активность зоны мозга, тем лучше качество, за которое она отвечает?

4 . А откуда берутся эти различия?

5 . Но ведь нельзя отрицать, что мужчины лучше справляются с некоторыми заданиями. Почему так?

6 . А психические расстройства? У мужчин и женщин тоже ведь не одинаково часто их находят