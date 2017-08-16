Говорят, мужской мозг отличается от женского. Это правда?
1
Что случилось?
В начале августа 2017 года компания Google уволила сотрудника, который выпустил манифест о том, что женщинам в силу биологических особенностей сложнее быть хорошими специалистами в IT-сфере. Мы решили разобраться, действительно ли между мозгом мужчины и женщины есть отличия — и как это влияет на разницу в способностях и характере.
2
И как, есть различия?
Да, но, похоже, не такие серьезные и важные, как принято думать. Достоверно известно только, что мозг мужчин в среднем больше женского по объему — на 8–13%. Однако стоит учитывать, что и сами мужчины обычно крупнее. Более того, величина мозга сама по себе не связана напрямую с умственными способностями: больше — далеко не всегда лучше. Например, мозг неандертальцев был больше нашего, но вряд ли они были умнее. По всей видимости, важнее тут число и качество связей между нейронами, а не объем.
Кроме того, у женщин и мужчин отличаются по размерам разные отделы мозга. У женщин больше правый лобный полюс, средняя и нижняя лобные извилины, треугольная часть, височная плоскость, теменная покрышка, передняя часть поясной извилины, островковая кора, извилины Гешля, таламус, предклинье, левая парагиппокампальная извилина, боковая часть затылочной коры. У мужчин — миндалина, гиппокамп, передняя часть парагиппокампальных извилин, задняя часть поясных извилин, скорлупа, височные полюсы, области слева в передней части поясных извилин и в задней, а также области в мозжечке. Но и эти различия не определяют какой-то существенной разницы между полами — во всяком случае, научных данных об этом нет (хотя спекуляций предостаточно). Активность отдельных зон мозга также разнится у мужчин и женщин.
3
Чем больше активность зоны мозга, тем лучше качество, за которое она отвечает?
Нет. Активность определенной зоны — это не синоним какого-то конкретного качества: эмпатии, логики или предрасположенности к изучению языков. Несмотря на популярное мнение, мозг человека не поделен на четкие области, про которые точно известно, как они влияют на характер, поведение и способности. Поэтому говорить о том, что в силу биологических особенностей женщины более эмоциональны, а мужчины более прагматичны, нельзя.
Надо также помнить, что все эти показатели (объем и активность) усредненные. У любой женщины и у любого мужчины мозг может иметь какие-то «нетипичные» свойства и не иметь «типичные». Типично «мужской» мозг или типично «женский» — редкое явление.
4
А откуда берутся эти различия?
Одного фактора тут нет. Половые хромосомы на удивление играют далеко не главную роль. Считается, что серьезное влияние оказывают гормоны (андрогены, прогестерон, эстроген), а также питание и вообще условия, в которых растет ребенок. Кроме того, структура и работа мозга меняются под воздействием опыта и внешних обстоятельств. Это, к слову, осложняет задачу ученых, которые изучают биологические различия мужского и женского мозга и пытаются выяснить, что там приобретенное, а что врожденное.
5
Но ведь нельзя отрицать, что мужчины лучше справляются с некоторыми заданиями. Почему так?
Да, это правда. Например, обычно у женщин лучше развиты вербальные навыки (письменная и особенно устная речь), у мужчин — навыки ориентирования в пространстве.
С причинами же все сложно. Тут опять — целый набор факторов, и ученые при всем желании не могут отделить биологические причины от социальных. Даже измерения в младенчестве не дают надежных данных: мозг человека продолжает развиваться — и изменения, имеющие биологическую основу, могут проявиться позже. Правда, одновременно с ними проявятся и результаты влияния культурных традиций и воспитания.
В большой статье, посвященной половым различиям в науке и математике, исследователи пишут, что, по всей видимости, женщин-ученых меньше мужчин-ученых сразу по нескольким причинам. Вот они:
- биологические особенности (для которых, возможно, есть эволюционные предпосылки);
- социальные роли (женщины меньше работают и больше времени проводят с семьей);
- стереотипы (когда от тебя ждут провала, ты скорее покажешь худший результат);
- воспитание (учителя на уроках математики могут больше внимания уделять мальчикам);
- другие факторы.
6
А психические расстройства? У мужчин и женщин тоже ведь не одинаково часто их находят
Тут, опять же, нельзя сказать, что всему виной врожденные свойства. У мужчин действительно чаще бывают расстройства аутистического спектра, дислексия, синдром дефицита внимания и гиперактивности. У женщин — депрессия, тревожное расстройство, анорексия. Но во всех этих случаях — судя по тому, что нам известно об этих болезнях — речь снова идет сразу о нескольких факторах. Скажем, риск депрессии повышается, если в семье у кого-то была депрессия; если в детстве или подростковом возрасте человек потерял родителей или была другая травма; если он/она злоупотребляет алкоголем; если человек пережил развод.
7
Так что в итоге — навыки зависят от пола?
В целом, да, но неизвестно, в какой степени различия обусловлены биологическими причинами. Исследователи считают, что внешние факторы вроде культурных традиций и стереотипов тоже сильно влияют на то, что у мужчин и женщин разные навыки развиты по-разному.