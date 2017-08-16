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Говорят, мужской мозг отличается от женского. Это правда?

7 карточек
10:53, 16 августа 2017
1.Что случилось?
2.И как, есть различия?
3.Чем больше активность зоны мозга, тем лучше качество, за которое она отвечает?
4.А откуда берутся эти различия?
5.Но ведь нельзя отрицать, что мужчины лучше справляются с некоторыми заданиями. Почему так?
6.А психические расстройства? У мужчин и женщин тоже ведь не одинаково часто их находят
7.Так что в итоге — навыки зависят от пола?

1

Что случилось?

В начале августа 2017 года компания Google уволила сотрудника, который выпустил манифест о том, что женщинам в силу биологических особенностей сложнее быть хорошими специалистами в IT-сфере. Мы решили разобраться, действительно ли между мозгом мужчины и женщины есть отличия — и как это влияет на разницу в способностях и характере.

2

И как, есть различия?

Да, но, похоже, не такие серьезные и важные, как принято думать. Достоверно известно только, что мозг мужчин в среднем больше женского по объему — на 8–13%. Однако стоит учитывать, что и сами мужчины обычно крупнее. Более того, величина мозга сама по себе не связана напрямую с умственными способностями: больше — далеко не всегда лучше. Например, мозг неандертальцев был больше нашего, но вряд ли они были умнее. По всей видимости, важнее тут число и качество связей между нейронами, а не объем.

Кроме того, у женщин и мужчин отличаются по размерам разные отделы мозга. У женщин больше правый лобный полюс, средняя и нижняя лобные извилины, треугольная часть, височная плоскость, теменная покрышка, передняя часть поясной извилины, островковая кора, извилины Гешля, таламус, предклинье, левая парагиппокампальная извилина, боковая часть затылочной коры. У мужчин — миндалина, гиппокамп, передняя часть парагиппокампальных извилин, задняя часть поясных извилин, скорлупа, височные полюсы, области слева в передней части поясных извилин и в задней, а также области в мозжечке. Но и эти различия не определяют какой-то существенной разницы между полами — во всяком случае, научных данных об этом нет (хотя спекуляций предостаточно). Активность отдельных зон мозга также разнится у мужчин и женщин.

3

Чем больше активность зоны мозга, тем лучше качество, за которое она отвечает?

Нет. Активность определенной зоны — это не синоним какого-то конкретного качества: эмпатии, логики или предрасположенности к изучению языков. Несмотря на популярное мнение, мозг человека не поделен на четкие области, про которые точно известно, как они влияют на характер, поведение и способности. Поэтому говорить о том, что в силу биологических особенностей женщины более эмоциональны, а мужчины более прагматичны, нельзя.

Надо также помнить, что все эти показатели (объем и активность) усредненные. У любой женщины и у любого мужчины мозг может иметь какие-то «нетипичные» свойства и не иметь «типичные». Типично «мужской» мозг или типично «женский» — редкое явление.

4

А откуда берутся эти различия?

Одного фактора тут нет. Половые хромосомы на удивление играют далеко не главную роль. Считается, что серьезное влияние оказывают гормоны (андрогены, прогестерон, эстроген), а также питание и вообще условия, в которых растет ребенок. Кроме того, структура и работа мозга меняются под воздействием опыта и внешних обстоятельств. Это, к слову, осложняет задачу ученых, которые изучают биологические различия мужского и женского мозга и пытаются выяснить, что там приобретенное, а что врожденное.

5

Но ведь нельзя отрицать, что мужчины лучше справляются с некоторыми заданиями. Почему так?

Да, это правда. Например, обычно у женщин лучше развиты вербальные навыки (письменная и особенно устная речь), у мужчин — навыки ориентирования в пространстве.

С причинами же все сложно. Тут опять — целый набор факторов, и ученые при всем желании не могут отделить биологические причины от социальных. Даже измерения в младенчестве не дают надежных данных: мозг человека продолжает развиваться — и изменения, имеющие биологическую основу, могут проявиться позже. Правда, одновременно с ними проявятся и результаты влияния культурных традиций и воспитания.

В большой статье, посвященной половым различиям в науке и математике, исследователи пишут, что, по всей видимости, женщин-ученых меньше мужчин-ученых сразу по нескольким причинам. Вот они:

  • биологические особенности (для которых, возможно, есть эволюционные предпосылки);
  • социальные роли (женщины меньше работают и больше времени проводят с семьей);
  • стереотипы (когда от тебя ждут провала, ты скорее покажешь худший результат);
  • воспитание (учителя на уроках математики могут больше внимания уделять мальчикам);
  • другие факторы.

6

А психические расстройства? У мужчин и женщин тоже ведь не одинаково часто их находят

Тут, опять же, нельзя сказать, что всему виной врожденные свойства. У мужчин действительно чаще бывают расстройства аутистического спектра, дислексия, синдром дефицита внимания и гиперактивности. У женщин — депрессия, тревожное расстройство, анорексия. Но во всех этих случаях — судя по тому, что нам известно об этих болезнях — речь снова идет сразу о нескольких факторах. Скажем, риск депрессии повышается, если в семье у кого-то была депрессия; если в детстве или подростковом возрасте человек потерял родителей или была другая травма; если он/она злоупотребляет алкоголем; если человек пережил развод.

7

Так что в итоге — навыки зависят от пола?

В целом, да, но неизвестно, в какой степени различия обусловлены биологическими причинами. Исследователи считают, что внешние факторы вроде культурных традиций и стереотипов тоже сильно влияют на то, что у мужчин и женщин разные навыки развиты по-разному.

Дарья Саркисян

Дарья Саркисян