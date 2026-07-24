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Госдума спешно приняла новый репрессивный закон, который фактически лишает прав уехавших из России. Почему он затронет не только тех, кто выступает против власти?
Объясняет юристка Анастасия Буракова
43 минуты
13:48, 24 июля 2026
22 июля Госдума
приняла
закон против россиян, уехавших из страны и осужденных заочно. Правозащитники прямо говорят, что закон нацелен на критиков российского режима, живущих за пределами России. Его цель —
«гражданская смерть»
оппонентов путинской власти: например, им будут замораживать все активы, запретят сделки (в том числе по доверенностям), а еще запретят получать некоторые консульские услуги — например, оформлять загранпаспорта. Перед тем как ввести ограничения, людей будут вносить в публичный реестр — своеобразный список «врагов народа». Как власти РФ теперь будут преследовать россиян, критикующих путинский режим за рубежом? И на что еще они способны? В подкасте «Что случилось» обсуждаем с Анастасией Бураковой, юристкой и основательницей правозащитного проекта «Ковчег».
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