Госдума приняла закон против россиян, уехавших из страны и осужденных заочно. Им запретили получать консульские услуги и продавать недвижимость в РФ

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон «о временных ограничительных мерах» в отношении тех, кто находится за пределами России и «уклоняется» от исполнения наказания, сообщает ТАСС.

Ограничения и запреты, изложенные в принятом законе, распространяются на всех, кто находится за пределами России и осужден по любой статье Уголовного кодекса.

Кроме того, ограничения затронут фигурантов административных дел. Речь идет о тех, кто не оплатил штрафы по статьям об «иноагентстве», участии в деятельности «нежелательной организации», призывах к нарушению территориальной целостности РФ и к введению санкций, а также о «дискредитации» российской армии.

В отношении таких людей в РФ установят «комплекс временных ограничительных мер». Среди них:

блокировка счетов;

приостановка всех ранее выданных лицензий, разрешений и аккредитаций;

запрет продавать свою недвижимость и транспорт;

отказ в предоставлении госуслуг внутри страны и в предоставлении консульских услуг за границей (например, запрет на получение загранпаспорта и запрет на удостоверение сделок, завещаний и доверенностей).

Ко второму чтению в законопроект добавили дополнительные ограничения. Так, банки должны будут закрыть доступ к приложениям и личным кабинетам на сайте, чтобы люди, на которых распространяется закон, не могли переводить деньги. Кроме того, их доходы будут направлять на специальный счет. С него будут списывать судебные расходы.

Перед голосованием во втором и третьем чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «тем, кто уехал, нужно думать о том, как им предстать перед судом с повинной».

«Речь идет о тех, кто наносит вред нашей стране. Об экстремистах, предателях нашей родины. Те, кто годами пытается сделать все, чтобы разрушить наше государство. Оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров. При этом скрывается от наказания в других государствах, ряд стран их опекает на подачке этих режимов предателей», — сказал Володин.

Закон вступит в силу после того, как его официально опубликуют.

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