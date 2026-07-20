Госдума вернулась к рассмотрению закона против россиян, критикующих власти из-за рубежа. Им запретят продавать имущество и делать банковские переводы

Депутаты Госдумы одобрили поправки ко второму чтению законопроекта «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания».

Речь идет о гражданах России, которым вынесли приговоры как по уголовным, так и по административным делам. Новый закон, следует из принятых поправок, должен обеспечить «неотвратимость наказания».

В первом чтении из двух законопроектов приняли в декабре 2025 года. Во втором чтении его рассмотрят 22 июля.

Первоначально предполагалось, что новые законы вступят в силу с 1 марта 2026 года. В редакции ко второму чтению указано, что они вступают в силу с момента официального опубликования.

В текст документа также добавили пункт о взыскании судебных расходов и ущерба из замороженных средств или со , на который собираются направлять доходы тех, кто подпадет по действие нового закона. В принятом в первом чтении законопроекте этого пункта не было.

Также ко второму чтению добавили поправки, согласно которым банки должны будут закрыть доступ к приложениям и личным кабинетам на сайте «лицам, находящимся за пределами РФ и уклоняющимся от исполнения наказания», чтобы они не могли переводить денежные средства. В предыдущей версии лишь в общих чертах говорилось о запрете «на использование систем дистанционного банковского обслуживания в кредитных организациях на территории РФ».

Кроме того, ко второму чтению более подробно расписали запрет на операции с недвижимостью. В первой версии говорилось о том, что постановка на кадастровый учет недвижимого имущества или регистрация прав на него, будет приостановлена. Теперь же прописано, что Росреестр должен возвращать соответствующие документы без рассмотрения.

Ведением реестра «лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания», как следует из поправок, будет заниматься не генпрокурор и его заместители, а Минюст.

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