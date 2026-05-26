Apple сотнями удаляет приложения из App Store по требованию Роскомнадзора. Как вернуть к ним доступ?
Вам нужен второй аккаунт! Вот как его завести (и поставить на айфон отличный VPN)
8 минут
13:10, 26 мая 2026
Компания Apple из-за претензий российских властей в 2025 году
удалила
из App Store более 1200 приложений. Какие именно — компания не раскрывает. Журналисты предполагают, что речь идет в первую очередь о VPN-сервисах, с которыми Кремль в последние месяцы борется особенно активно. Ранее россиянам
запретили
оплачивать сервисы Apple с помощью счета мобильного. Как вернуть себе доступ к приложениям, которых больше нет в России? Нужно завести второй аккаунт для App Store. И в этом коротком видео мы наглядно показываем, как это сделать.
