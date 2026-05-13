Коррупционный скандал в Украине разрастается и вот-вот затронет лично президента Зеленского Неужели отставка? За всем этим все-таки стоят американцы?

52 минуты
11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили, что подозревают бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака в причастности к отмыванию около 10 миллионов долларов в составе преступной группы. По версии антикоррупционных органов, деньги отмывали через строительство элитного кооператива под Киевом. Сам Андрей Ермак не признает вину. Обсуждаем дело о коррупции в окружении Владимира Зеленского — и влияние этого дела на его власть. Гость этого выпуска — Константин Скоркин, политический обозреватель (кстати, подпишитесь на его телеграм-канал).
