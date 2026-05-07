новости

Украина беспрерывно атакует нефтяные объекты России. Могут ли все эти удары разрушить отрасль? И какой ущерб уже нанесен? Мы спросили Сергея Вакуленко

43 минуты
Весной 2026-го Украина усилила удары по российским нефтяным объектам, чтобы сократить доходы Москвы от продажи энергоносителей. Многодневные пожары в городах, разливы нефти, грязный воздух, гибель птиц и дельфинов — эти атаки обернулись экологической катастрофой, но как сильно страдает от них сама нефтяная отрасль страны? Способна ли Украина пошатнуть ее с помощью дронов? И что будет с российской нефтью дальше: через год, пять или десять лет? Ведущий «Что случилось» Владислав Горин спросил у Сергея Вакуленко — старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
