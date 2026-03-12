Перейти к материалам
Война США и Израиля с Ираном охватила весь Ближний Восток. Кто и чего добивается в этом конфликте? Кто на чьей стороне?
Рассказываем в этом видео — за 15 минут
15 минут
13:22, 12 марта 2026
Война США и Израиля с Ираном затронула не только каждую страну Ближнего Востока, но и многие государства за пределами региона. Она
угрожает
затяжным экономическим кризисом во всем мире: шок на рынке
взвинтил
цены на нефть до 100 долларов за баррель и выше, а иранские власти
призвали
готовиться к «200 долларам за баррель». При этом Ближний Восток — это самая настоящая многополярная система, здесь нет гегемона: все со всеми постоянно ссорятся и мирятся, воюют и договариваются. Кто, с кем и за что сейчас воюет? Чего они добиваются — и какими методами? Кто на чьей стороне? Рассказываем в этом видео — за 15 минут. Текстовая версия
здесь
.
