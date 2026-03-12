Перейти к материалам
Война США и Израиля с Ираном затронула не только каждую страну Ближнего Востока, но и многие государства за пределами региона. Она угрожает затяжным экономическим кризисом во всем мире: шок на рынке взвинтил цены на нефть до 100 долларов за баррель и выше, а иранские власти призвали готовиться к «200 долларам за баррель». При этом Ближний Восток — это самая настоящая многополярная система, здесь нет гегемона: все со всеми постоянно ссорятся и мирятся, воюют и договариваются. Кто, с кем и за что сейчас воюет? Чего они добиваются — и какими методами? Кто на чьей стороне? Рассказываем в этом видео — за 15 минут. Текстовая версия здесь.
