новости
Шойгу не смог остановить разгром своего клана. Чистка в Минобороны затронула десятки человек, сразу четыре бывших замминистра арестованы
Могут ли посадить самого Шойгу?
55 минут
19:31, 9 марта 2026
Задержанный
за растрату и взятки Руслан Цаликов стал уже
четвертым
бывшим заместителем Сергея Шойгу, попавшим под уголовное преследование. Причем кольцо вокруг Шойгу, похоже, сжимается: Цаликов был его ближайшим соратником, с которым они 30 лет работали вместе. Как развиваются все эти дела против приближенных экс-министра обороны? Есть ли у чиновника шанс «отскочить», получив мягкий приговор, если его обвиняют в коррупции? И можно ли представить, что вскоре посадят и самого Шойгу? Ведущий «Что случилось» Владислав Горин разговаривает об этом с Михаилом Коминым (вот его
телеграм-канал
) — политологом, приглашенным экспертом «Центра анализа европейской политики» (CEPA).
