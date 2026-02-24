Четыре года редакция «Медузы» ведет хронику полномасштабного вторжения России в Украину — каждый день без перерывов. Мы создаем эту хронику вместе с вами (форму обратной связи ищите в конце каждого материала). И, конечно, мы показываем войну такой, какая она есть: наши фоторедакторы отсматривают тысячи снимков и выбирают самые выразительные и точные кадры. 1462 дня войны. 1462 фотографии, ставшие обложками нашей хроники. Мы собрали их в этом видео. Посмотрите его прямо сейчас.

Война в Украине не заканчивается. Люди годами живут под обстрелами, без света и тепла, в разлуке с близкими. Им нужна помощь! Мы обращаемся к тем, кто читает нас не из России: пожалуйста, подпишитесь на ежемесячное пожертвование в рамках нашего проекта «Давайте». Помощь объединяет!