В России топливный кризис. АЗС закрываются, в некоторых регионах ввели потолок цен на бензин Как власти собираются решать проблему? Видеоверсия разбора «Медузы»

В России развивается бензиновый кризис. Цены на топливо в августе и сентябре били рекорды. Сотни заправок перестали работать, а в отдельных регионах власти ограничили продажу бензина. На федеральном уровне экспорт бензина остановлен как минимум до конца 2025 года. Почему в России наступил топливный коллапс — это все из-за атак украинских дронов на НПЗ? И как власти собираются исправлять ситуацию? Смотрите разбор «Медузы».
