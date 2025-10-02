Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
В России топливный кризис. АЗС закрываются, в некоторых регионах ввели потолок цен на бензин
Как власти собираются решать проблему? Видеоверсия разбора «Медузы»
3 минуты
09:24, 2 октября 2025
В России
развивается
бензиновый кризис. Цены на топливо в августе и сентябре били
рекорды
. Сотни заправок перестали работать, а в отдельных регионах власти ограничили продажу бензина. На федеральном уровне экспорт бензина остановлен как минимум до конца 2025 года. Почему в России наступил топливный коллапс — это все из-за атак украинских дронов на
НПЗ
? И как власти собираются исправлять ситуацию? Смотрите разбор «Медузы».
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам