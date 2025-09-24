Перейти к материалам
Удар ВСУ по Новороссийску. Город атаковали дроны и безэкипажные катера Вот что в нем происходит. Видео

Украинские беспилотники ударили по Новороссийску. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о двух погибших и трех пострадавших. Атакованы порт и гостиница Новороссийска, поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. Также есть разрушения в жилых домах. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что военные отражают атаку беспилотных катеров.
