новости
Удар ВСУ по Новороссийску. Город атаковали дроны и безэкипажные катера
Вот что в нем происходит. Видео
1 минута
13:57, 24 сентября 2025
Украинские беспилотники
ударили
по Новороссийску. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о двух погибших и трех пострадавших. Атакованы порт и гостиница Новороссийска, поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. Также есть разрушения в жилых домах. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что военные отражают атаку беспилотных катеров.
