Украинские беспилотники ударили по центру Новороссийска. Есть погибшие и пострадавшие

Два человека погибли и еще трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников по Новороссийску, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам чиновника, дроны ударили «в разгар дня» по центру города в районе гостиницы «Новороссийск».

Повреждены пять жилых домов, в том числе многоквартирных, а также здание гостиницы. В одном из многоквартирных домов начался пожар.

Ранее в городе объявляли угрозу атаки дронов. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что военные отражают атаку безэкипажных катеров.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

В соцсетях появились кадры атаки на порт и гостиницу Новороссийска, снятые очевидцами. В частности, их публикует украинский мониторинговый канал Exilenova+.

Обновлено. В результате атаки дронов в Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По данным компании, двое сотрудников получили ранения, их госпитализировали. Также есть «серьезно пострадавшие не из числа работников компании». Работа офиса приостановлена, персонал эвакуирован.