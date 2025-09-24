Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
На Тайване — самый мощный тайфун в мире с начала года
Из-за него также пострадали Гонконг, Макао и Филиппины. Теперь тайфун идет к материковому Китаю. Видео
1 минута
09:22, 24 сентября 2025
На Тайвань
обрушился
тайфун «Рагаса», который называют самым мощным в мире с начала года. По данным Reuters, 14 человек погибли, более 120 пропали без вести. В Гонконге и Макао из-за тайфуна закрыты школы и предприятия, не ходит общественный транспорт. Ранее на Филиппинах из-за стихии погибли 7 человек, 13 получили ранения, трое пропали без вести. «Рагаса» идет к материковому Китаю: там в провинции Гуандун были эвакуированы уже почти два миллиона человек.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам