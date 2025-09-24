На Тайване из-за тайфуна «Рагаса» погибли 14 человек, более 120 пропали без вести. В Китае эвакуированы почти два миллиона человек

Город Гуанфу в уезде Хуалянь после тайфуна. 24 сентября 2025 года Ritchie B. Tongo / EPA / Scanpix / LETA

На Тайвань обрушился тайфун «Рагаса» — пока самый мощный в мире с начала 2025 года. По последним данным, сообщает Reuters, 14 человек погибли. 129 человек числятся пропавшими без вести после того, как во время тайфуна вышло из берегов озеро около города Гуанфу в уезде Хуалянь, образовавшееся из-за схода оползня.

В соцсетях публикуют фото и видео города, по улицам которого в потоках воды плывут автомобили.

Жители пытаются отчистить улицы города после тайфуна и наводнения. Хуалянь, 24 сентября 2025 года Johnson Liu / AFP / Scanpix / LETA

Хуалянь, 24 сентября 2025 года AFP / Scanpix / LETA

Гуанфу посещают много туристов, направляющихся в национальный парк Тароко, часть которого находится в уезде Хуалянь, отмечает Reuters. Многие местные жители пожаловались, что не получили своевременно от властей предупреждение о необходимости эвакуации. Власти, в свою очередь, говорят, что заранее предупреждали об опасности затопления в случае прорыва естественной дамбы, из-за которой образовалось озеро.

Хуалянь, 24 сентября 2025 года Ann Wang / Reuters / Scanpix / LETA

Тайфун прошел через Гонконг и Макао. В Гонконге штормовые волны выбили окна в отеле Fullerton Ocean Park. Посетители и персонал не пострадали.

В Макао «Рагаса» также вызвал подтопления, но данных о жертвах нет. Из-за тайфуна в Гонконге и Макао, где проживают более 8 миллионов человек, закрыты большинство школ и предприятий, не ходит общественный транспорт, сообщает CNN.

По состоянию на утро 24 сентября «Рагаса» направлялся к материковому Китаю. Предполагается, что тайфун обрушится на провинцию Гуандун, где расположены города Шэньчжэнь (почти 18 миллионов жителей) и Гуанчжоу (более 18,5 миллиона жителей). В Гуандуне перед приближением тайфуна эвакуированы 1,89 миллиона человек, более 10 тысяч судов переведены в более безопасные гавани.

Ранее тайфун прошел через Филиппины, где погибли семь человек, 13 получили ранения, трое числятся пропавшими без вести. 25 тысяч человек были эвакуированы.