В России создают «белые списки» сайтов — пока только на время шатдаунов. VPN здесь не поможет. А что поможет? Новый выпуск шоу «Мы не знаем»

35 минут
В России вводят «белые списки» сайтов — пока только в мобильном интернете и на время шатдаунов. По замыслу властей, в перечень сайтов, которые останутся доступны даже в периоды отключения мобильного интернета, войдут «ресурсы, нужные для жизни» — это не только «Госуслуги» и банковские сервисы, но также сайты маркетплейсов и российских соцсетей. С одной стороны, это хорошие новости, ведь раньше во время шатдаунов не работало вообще ничего. С другой — нетрудно предположить, что со временем на «белые списки» могут перевести вообще весь Рунет и так он окончательно превратится в Чебурнет, изолированный от глобальной сети. Каким будет Рунет при «белых списках» для обычных россиян? Каких ограничений ждать дальше? И что будет с российским интернетом в ближайшие 3–5 лет? В гостях у шоу «Мы не знаем» журналиста Султана Сулейманова — глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.
