новости
В России создают «белые списки» сайтов — пока только на время шатдаунов. VPN здесь не поможет. А что поможет?
Новый выпуск шоу «Мы не знаем»
35 минут
14:40, 15 сентября 2025
В России вводят «белые списки» сайтов — пока только в мобильном интернете и на время шатдаунов. По замыслу властей, в перечень сайтов, которые останутся доступны даже в периоды отключения мобильного интернета,
войдут
«ресурсы, нужные для жизни» — это
не только
«Госуслуги» и банковские сервисы, но также сайты маркетплейсов и российских соцсетей. С одной стороны, это хорошие новости, ведь раньше во время шатдаунов не работало вообще ничего. С другой — нетрудно предположить, что со временем на «белые списки» могут перевести вообще весь Рунет и так он окончательно превратится в
Чебурнет
, изолированный от глобальной сети. Каким будет Рунет при «белых списках» для обычных россиян? Каких ограничений ждать дальше? И что будет с российским интернетом в ближайшие 3–5 лет? В гостях у шоу «Мы не знаем» журналиста Султана Сулейманова — глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.
