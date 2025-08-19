Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Первая встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась ссорой. На второй оба были вежливы и шутили
Вот как прошли переговоры в Вашингтоне. Видео
2 минуты
11:19, 19 августа 2025
Владимир Зеленский и Дональд Трамп 18 августа
провели
переговоры в Белом доме. Этот визит Зеленского в Вашингтон заметно отличался от прошлого и прошел в гораздо более дружелюбной атмосфере: украинский лидер надел костюм — и не меньше восьми раз поблагодарил Трампа.
Предыдущая
встреча президентов в феврале 2025 года закончилась перепалкой и срывом переговоров. На этот раз во время общения с прессой Трамп и Зеленский были вежливы и шутили. На встречу также приехали европейские политики. По итогам саммита Трамп заявил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам