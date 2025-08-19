Перейти к материалам
новости

Первая встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась ссорой. На второй оба были вежливы и шутили Вот как прошли переговоры в Вашингтоне. Видео

2 минуты
Владимир Зеленский и Дональд Трамп 18 августа провели переговоры в Белом доме. Этот визит Зеленского в Вашингтон заметно отличался от прошлого и прошел в гораздо более дружелюбной атмосфере: украинский лидер надел костюм — и не меньше восьми раз поблагодарил Трампа. Предыдущая встреча президентов в феврале 2025 года закончилась перепалкой и срывом переговоров. На этот раз во время общения с прессой Трамп и Зеленский были вежливы и шутили. На встречу также приехали европейские политики. По итогам саммита Трамп заявил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.
Подпишитесь на наш ютьюб-канал