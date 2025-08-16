Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Путин и Трамп вышли к журналистам после встречи на Аляске. Но не раскрыли деталей переговоров и не стали отвечать на вопросы
Видео
1 минута
00:12, 16 августа 2025
На Аляске
завершились
переговоры Владимир Путина и Дональда Трампа. Они не смогли договориться о прекращении огня в Украине — по словам Трампа, «сделки пока нет». Первая личная встреча президентов после начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжалась больше двух с половиной часов. На итоговой пресс-конференции Путин заявил, что переговоры прошли в «конструктивной атмосфере», а еще — что война не началась бы, будь Трамп президентом в 2022-м. Трамп в свою очередь признал, что не смог найти полного понимания с российским президентом.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам