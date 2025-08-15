Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Путин и Трамп встретились на Аляске, чтобы обсудить войну в Украине
Первые кадры из Анкориджа
2 минуты
20:04, 15 августа 2025
Владимир Путин и Дональд Трамп приехали на переговоры на военную базу Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске. Главная
цель
США — добиться прекращения огня в Украине (Трамп грозит новыми санкциями, если Путин не согласится остановить боевые действия). Россия же требует признания российскими оккупированных территорий, снятия санкций и отказа Украины от вступления в НАТО. Это первая личная встреча президентов за шесть лет. Предыдущая встреча Трампа и Путина
состоялась
в Осаке в 2019 году на полях форума G20.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам