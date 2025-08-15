Перейти к материалам
новости

Путин и Трамп встретились на Аляске, чтобы обсудить войну в Украине Первые кадры из Анкориджа

2 минуты
Владимир Путин и Дональд Трамп приехали на переговоры на военную базу Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске. Главная цель США — добиться прекращения огня в Украине (Трамп грозит новыми санкциями, если Путин не согласится остановить боевые действия). Россия же требует признания российскими оккупированных территорий, снятия санкций и отказа Украины от вступления в НАТО. Это первая личная встреча президентов за шесть лет. Предыдущая встреча Трампа и Путина состоялась в Осаке в 2019 году на полях форума G20.
Подпишитесь на наш ютьюб-канал