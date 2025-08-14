Перейти к материалам
Массовые протесты в Сербии В Нови-Саде — жесткие столкновения митингующих с полицией и провластными активистами. Против демонстрантов применили сигнальные ракеты. Видео

В Сербии продолжаются массовые студенческие протесты. 13 августа в Нови-Саде произошли стычки митингующих с полицейскими и сторонниками правящей Сербской прогрессивной партии. Демонстрантов забросали пиротехникой. Президент страны Александр Вучич заявил, что протестующие кидали в офис правящей партии палки и камни. По его словам, пострадали более 60 активистов правящей партии и 16 полицейских. Столкновения с полицией произошли в Белграде и в других городах. Протесты в Сербии идут с осени 2024 года: они начались после обрушения навеса на вокзале Нови-Сада (тогда погибли 15 человек). С тех пор протестующие требуют не только наказания виновных, но и отставки руководства страны. Вучич, занимающий пост президента с 2017-го, накануне заявил, что он «не диктатор» и не пойдет на третий срок.
