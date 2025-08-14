В Сербии снова прошли студенческие протесты. В Нови-Саде пострадали более 60 активистов правящей партии и 16 полицейских

В Сербии вечером 13 августа в ходе продолжающихся студенческих протестов пострадали, по словам президента Александра Вучича, 64 активиста правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) и 16 полицейских.

Пострадавшие были в здании штаб-квартиры Сербской прогрессивной партии в городе Нови-Сад, заявил Вучич. По словам министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича, демонстранты «без причины нападали как на граждан, так и на полицию» и атаковали здание. Вучич уточнил, что протестующие забрасывали штаб-квартиру партии палками и камнями. Сторонники SNS, как пишет BBC News, отстреливались от демонстрантов сигнальными ракетами и фейерверками.

Протесты проходили и в Белграде. В нескольких районах города полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ. Столкновения с полицией также были в других городах по всей стране.

Сам Вучич прибыл к зданию Народной скупщины (парламента) Сербии. «Они сказали, что будут нападать, поэтому я пришел сюда, чтобы быть здесь с народом», — заявил он в своем инстаграме. Позже Вучич написал, что это был «тяжелый вечер для граждан Сербии» и поблагодарил полицейских, которые «выдержали сильные удары и нападения». По словам президента Сербии, на протестующих «никто не нападал», они «сами организовались, чтобы нападать».

Студенческая акция называлась «Сербия, проснись» и проходила в знак протеста против применения насилия к демонстрантам, с которым накануне столкнулись протестующие в Врбасе и Бачка-Паланке. В анонсе акции говорилось, что в демонстрантов «бросали камни, бутылки со льдом, применяли пиротехнику», в результате чего пострадало большое количество людей.

Массовые протесты в Сербии начались после того, как в городе Нови-Сад осенью 2024 года обрушился бетонный навес над входом в здание железнодорожного вокзала. Погибли 15 человек. С тех пор протестующие выходят на демонстрации, требуя не только наказания для ответственных, но и отставки руководства страны. Некоторые демонстрации заканчиваются стычками с полицией.

Читайте также

Обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде привело к самым массовым протестам в Сербии в XXI веке. Почему? «Медуза» рассказывает, чего добиваются сербы, которые уже три месяца каждый день выходят на улицу

Читайте также

Обрушение навеса на вокзале в Нови-Саде привело к самым массовым протестам в Сербии в XXI веке. Почему? «Медуза» рассказывает, чего добиваются сербы, которые уже три месяца каждый день выходят на улицу