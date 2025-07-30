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Сильное землетрясение на Камчатке. Пострадали люди, повреждены здания, подтоплены населенные пункты, суда сорваны со своих мест В США и Японии люди бегут из-за угрозы цунами. Видео

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У берегов Камчатки в ночь на 30 июля произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, достигала 8,8. Оно стало сильнейшим землетрясением в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года и, вероятно, сильнейшим землетрясением в мире с марта 2011-го, когда у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Повреждено несколько зданий, о погибших не сообщается, но есть информация о пострадавших — их точное число пока неизвестно. После землетрясения на побережье Камчатки и в Северо-Курильске наблюдалось цунами. Об угрозе цунами также сообщается сразу в нескольких странах: в Японии, США (на Гавайях), Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и на Соломоновых островах.
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