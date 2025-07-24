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Крушение Ан-24 в Амурской области Первые кадры с места катастрофы

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Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился в Амурской области. На борту было около 50 человек. По предварительным данным, все они погибли. Самолет летел из Хабаровска в Тынду через Благовещенск. В Тынде он не смог сразу сесть, пошел на второй круг, после чего перестал выходить на связь. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что причина авиакатастрофы — ошибка экипажа при посадке в условиях плохой видимости. В Следственном комитете при этом заявили, что главные версии крушения Ан-24 — неисправность самолета и человеческий фактор.
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