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новости
Крушение Ан-24 в Амурской области
Первые кадры с места катастрофы
1 минута
09:03, 24 июля 2025
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара»
разбился
в Амурской области. На борту было около 50 человек. По предварительным данным, все они погибли. Самолет летел из Хабаровска в Тынду через Благовещенск. В Тынде он не смог сразу сесть, пошел на второй круг, после чего перестал выходить на связь. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что причина авиакатастрофы — ошибка экипажа при посадке в условиях плохой видимости. В Следственном комитете при этом заявили, что главные версии крушения Ан-24 — неисправность самолета и человеческий фактор.
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