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«Оруэлл писал антиутопию, а не методичку» Борис Надеждин и его соратники провели пикет у Госдумы против штрафов за поиск «экстремистских» материалов

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Политик Борис Надеждин и его соратники вышли на пикет к Госдуме. Они выступили против введения штрафов за поиск и получение доступа к «экстремистским» материалам в интернете. Поправки об этом Госдума, как ожидается, примет 22 июля. Бывший глава предвыборного штаба Надеждина, политтехнолог Дмитрий Кисиев стоял с плакатом «За Россию без цензуры. Оруэлл писал антиутопию, а не методичку!». Кисиева задержали спустя несколько минут после начала акции. Также полиция задержала нескольких журналистов, работавших у здания Госдумы. Надеждин пообещал и дальше проводить пикеты против «злосчастного закона об ограничении интернета». Пикет команды Надеждина стал одной из редких акций протеста у здания Госдумы за время большой войны России с Украиной. В 2022 году у Госдумы задерживали людей, выступавших против вторжения, а в мае 2023 года — задержали пикетчика с плакатом в поддержку режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.
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