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В российской элите — серия странных самоубийств. Они связаны между собой? Обсуждаем гибель Романа Старовойта и «синдром внезапной русской смерти» — в шоу «Мы не знаем»

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После внезапного самоубийства министра транспорта Романа Старовойта снова вспомнили о «синдроме внезапной русской смерти» — так в западной прессе называют череду смертей российских топ-менеджеров и чиновников с начала полномасштабной войны. Список такой длинный, а феномен такой заметный, что в «Википедии» даже появилась соответствующая статья, а пользователи соцсетей делают об этом мемы. Все эти — такие разные на первый взгляд — смерти связаны между собой? Они и правда «загадочные» и «подозрительные», или при внимательном рассмотрении каждую можно объяснить? Какую роль во всем этом играет коррупция? И как себя чувствуют представители элиты в ситуации, когда их коллеги постоянно умирают при странных обстоятельствах? О версиях происходящего ведущий ютьюб-шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит с экспертом по антикоррупции Ильей Шумановым.
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