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Тысячи пассажиров не могут вылететь из Пулково и Шереметьево. За два дня в российских аэропортах отменили и задержали более двух тысяч рейсов
Видео
52 секунды
10:10, 7 июля 2025
В российских аэропортах
коллапс
на фоне атак украинских
дронов
. За выходные, по данным Росавиации, были отменены почти 500 рейсов, еще две тысячи задержаны. Наибольшие ограничения коснулись Шереметьево, Пулково и аэропорта Нижнего Новгорода. Росавиация утверждает, что с понедельника все аэропорты работают «штатно, принимают и отправляют рейсы». Но в Москве и Петербурге по-прежнему отменены и задержаны десятки рейсов. Эксперты «Коммерсанта» оценивают ущерб авиакомпаний от сбоев в расписании в 20 миллиардов рублей.
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