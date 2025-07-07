В аэропортах России за два дня из-за атак дронов отменили и задержали более двух тысяч рейсов. Ущерб авиакомпаний оценили в десятки миллиардов рублей

Московский аэропорт Шереметьево, 6 июля 2025 года Алексей Филиппов / Спутник / РИА Новости / Profimedia

Транспортный коллапс в аэропортах России, начавшийся в ночь на 5 июля из-за атак украинских дронов, к утру 7 июля затронул свыше двух тысяч авиарейсов. Как сообщила Росавиация, в период с 5 июля и до 6:00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, на вылет и прилет задержали 1,9 тысячи рейсов. Сильнее других пострадали московский аэропорт Шереметьево, петербургский Пулково и нижегородский Чкалов (Стригино).

«Авиатранспортная система России продемонстрировала устойчивость к вмешательствам в ее работу извне», — заявили в Росавиации. По данным ведомства, за два дня авиакомпании оформили 43 тысячи вынужденных возвратов билетов, в гостиницах разместили 94 тысячи человек. Кроме того, авиаперевозчики предоставили 155 тысяч ваучеров на питание и 199 тысяч — на напитки.

Массовые задержки и отмены рейсов начались утром 5 июля. Работу аэропортов ограничивали из-за угрозы атаки украинских беспилотников, кроме того, как заявляла Росавиация, в районе Шереметьево наблюдался сильный ветер. В министерстве транспорта России ранее сообщили, что 5 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино отменили более 250 рейсов, задержали свыше 270, пишет «Коммерсант». Вечером 6 июля Минтранс отчитался, что к 18:00 в трех упомянутых аэропортах отменили на прилет и вылет или задержали почти 400 рейсов, более половины из них — в Шереметьево.

Наиболее сложная ситуация утром 7 июля сохранялась в аэропорту Пулково в Петербурге, где, по данным Росавиации, на более чем два часа задержали вылет 104 рейсов, отменили восемь рейсов. При этом, по данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 11:15 мск, в Пулково задержали 152 рейса, отменили 32 рейса.

За последние трое суток ограничения на работу петербургского аэропорта Пулково вводили пять раз, последнее длилось более восьми часов с вечера 6 июля до ночи 7 июля, сообщила «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу Пулково. Вечером 6 июля в аэропорту ввели ограничения на допуск пассажиров в здание: войти могли только те, у кого есть билеты на вылетающие рейсы. Образовались длинные очереди на регистрацию и посадку. Пулково призвало не приезжать в аэропорт, если вылет перенесли. Дополнительной проблемой, как рассказали очевидцы, стало то, что в Петербурге вечером 6 июля возникли проблемы с мобильным интернетом, что затронуло в том числе территорию аэропорта. Из-за ограничений мобильного интернета в Петербурге с перебоями работали терминалы для безналичной оплаты, пишет «Бумага». Утром 7 июля пресс-служба Пулково предупредила, что возможны проблемы с доставкой багажа — из-за высокой нагрузки багаж могут доставить в аэропорты назначения с задержкой.

В московском Шереметьево, как заявили в Росавиации, утром 7 июля наблюдались «небольшие скопления пассажиров», но в целом обстановку в аэропорту ведомство оценило как спокойную. По оценке властей, в аэропорту задерживали вылет 40 самолетов. Судя по видеозаписям очевидцев, в Шереметьево остается много пассажиров, которые ожидают вылета. Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва», в Шереметьево «заполнен даже бизнес-зал».

В аэропорту в Нижнем Новгороде ограничения на работу действовали больше суток — с 22:40 мск 4 июля до 9:37 мск 6 июля, следует из сообщений Росавиации. К утру 7 июля в аэропорту задерживали три рейса, отменили один, сообщили в ведомстве. «Обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров нет. На работу в аэропорт выведены дополнительные сотрудники», — заявили в Росавиации. По данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 11:15 утра, в Стригино задержали восемь рейсов, отменили четыре.

По оценкам экспертов, которые приводит «Коммерсант», многочисленные сбои в расписании рейсов в российских аэропортах могли обойтись авиакомпаниям в десятки миллиардов рублей. Только за первые сутки, 5 июля, транспортный коллапс в трех аэропортах мог обойтись авиакомпаниям по меньшей мере в 3,9-5,9 миллиарда рублей, сообщили газете в двух крупных авиакомпаниях. По оценке эксперта компании Expo UAV Дмитрия Дацыкова, объем дополнительных издержек авиакомпаний по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 миллиардов рублей.

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