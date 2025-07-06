В аэропортах Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода из-за ограничений на работу к вечеру 6 июля отменили и задержали 393 рейса

В московском аэропорту Шереметьево, петербургском Пулково и нижегородском Чкалов (Стригино), по данным на 18:00 мск 6 июля, отменили на прилет и вылет или задержали почти 400 авиарейсов из-за ограничений, которые вводили для обеспечения безопасности полетов, сообщило министерство транспорта России.

По данным ведомства, в Шереметьево отменили на прилет и вылет 171 рейс, более чем на два часа задерживается вылет 56 рейсов. При этом с 18:00 до 21:00 из терминалов B и C планируют осуществить вылеты 76 рейсов, а предполетные процедуры проходят 15 тысяч человек.

В Пулково, по информации на 18:00, отменили на прилет и вылет 90 рейсов, задержали вылет 37 рейсов. В нижегородском аэропорту, который столкнулся «с наиболее продолжительными ограничениями на работу», как заявили в ведомстве, отменили на прилет и вылет 26 рейсов, задержали 13 рейсов. В других аэропортах России, как сообщили в Минтрансе, сложилась штатная ситуация.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 19:35 мск, в Пулково задерживались 118 рейсов, а отменили девять. В Нижнем Новгороде, согласно данным сервиса, задержали 20 рейсов, а отменили один. Сервис не публикует информацию по московским аэропортам.

«Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», — добавили в министерстве.

В аэропортах Москвы и Петербурга из-за ограничений, которые начали вводить в ночь на 5 июля, возник коллапс. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов из-за атак украинских беспилотников и сильного ветра.

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