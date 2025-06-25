Как живут простые иранки и иранцы? А богатые иранки и иранцы? Чем в Иране увлекается молодежь, какую музыку слушает, о каком будущем мечтает? Насколько граждане Ирана религиозны и мечтают ли о падении режима? Наконец, насколько правдивы популярные стереотипы об Исламской Республике? Обо всем этом (и многом другом!) мы сняли новый большой выпуск нашего шоу «Мы не знаем». Ведущий Султан Сулейманов задает стыдные, и не только, вопросы своему однофамильцу — востоковеду Руслану Сулейманову, который, кажется, знает об Иране все.