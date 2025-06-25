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Отвечаем на стыдные вопросы про Иран — в шоу «Мы не знаем»
Как иранки и иранцы обходят религиозные запреты? Сколько зарабатывают? Какую музыку слушают? Мечтают ли о падении режима? И, в конце концов, как выгуливают собак?
53 минуты
12:05, 25 июня 2025
Как живут простые иранки и иранцы? А богатые иранки и иранцы? Чем в Иране увлекается молодежь, какую музыку слушает, о каком будущем мечтает? Насколько граждане Ирана религиозны и мечтают ли о падении режима? Наконец, насколько правдивы популярные стереотипы об Исламской Республике? Обо всем этом (и многом другом!) мы сняли новый большой выпуск нашего шоу «Мы не знаем». Ведущий Султан Сулейманов задает стыдные, и не только, вопросы своему однофамильцу — востоковеду Руслану Сулейманову, который, кажется, знает об Иране все.
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