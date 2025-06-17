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Россия нанесла массированный удар по Киеву. Разрушен подъезд жилого дома. Есть погибшие
Последствия атаки. Видео
1 минута
08:31, 17 июня 2025
Россия в ночь на 17 июня нанесла массированный
удар
по Киеву дронами и ракетами. Армия РФ выпустила по городу 175 дронов и 14 ракет, в том числе две баллистические. В городе произошли пожары. Одна из ракет разрушила подъезд девятиэтажного дома. Также повреждено общежитие Киевского авиационного института. В результате атаки погибли как минимум 14 человек, больше 50 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего за ночь Россия выпустила по Украине 440 дронов и 32 ракеты. Зеленский назвал ночные атаки «чистой воды терроризмом».
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