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Стрельба в австрийской школе. Есть погибшие, десятки раненых В нападении подозревают бывшего ученика, который жаловался на травлю. Видео

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В школе в австрийском городе Грац произошла стрельба. По данным местной газеты Kronen Zeitung, не менее 10 человек погибли, еще около 30 ранены. Сообщается, что один из учеников открыл стрельбу. Затем его нашли мертвым в одном в туалете. По версии МВД Австрии, он мог покончить с собой. Местные СМИ утверждают, что нападавший жаловался на издевательства со стороны других учеников.
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