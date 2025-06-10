В школе в Австрии произошла стрельба. Погибли не менее восьми человек

В школе в австрийском городе Грац произошла стрельба, сообщает газета Kronen Zeitung. По данным издания, погибли не менее восьми человек, нападавший убит. Неясно, входит ли он в общее число погибших.

Корреспондент газеты поговорил с мужем учительницы, которая вместе с учениками заперлась в одном из классов. По его словам, они слышали несколько выстрелов. Kronen Zeitung пишет, что подозреваемый открыл стрельбу в двух классах, вскоре его нашли мертвым в одном из туалетов.

В полиции федеральной земли Штирия подтвердили, что в городе проводится спецоперация из-за сообщений о выстрелах в школе. На месте происшествия работает полиция и спецподразделение Cobra, здание обыскивают. В МВД Австрии сообщили, что есть несколько погибших, включая предполагаемого преступника. Предполагается, что он мог покончить с собой.