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Украина активно использует против России методы асимметричной войны — например, атаки дронов в глубоком тылу или хитроумные диверсии
Это может переломить ход конфликта? И что это вообще такое — асимметричная война?
18 минут
14:19, 9 июня 2025
Можно ли с помощью диверсий, вербовок и операций вроде «Паутины» (которую в российских Z-каналах
назвали
«русским Перл-Харбором») победить более сильного противника в войне? Знает Елена Гроссфельд, аспирантка кафедры военных исследований в Королевском колледже Лондона. В новом выпуске шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит с ней об асимметричной войне — этот термин в контексте российско-украинской войны звучит все чаще. Что это значит — асимметричная война? Чем такая война может закончиться? И правда ли, что Россия сама ведет асимметричную войну с НАТО?
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