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Сибирь впервые за время войны подверглась атаке дронов
Беспилотники вылетали из грузовиков, стоявших на трассе
1 минута
13:15, 1 июня 2025
Украинские дроны впервые за время полномасштабной войны
атаковали
Иркутскую область. Беспилотники были замечены в Усольском районе, где находится военный аэродром «Белая». Также под ударом оказалась Мурманская область, где был атакован аэродром «Оленья». На этих аэродромах базируются бомбардировщики Ту-22М3. Украинские СМИ утверждают, что это операция СБУ «Паутина», которая готовилась полтора года, а ее целью стали более 40 российских военных самолетов.
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