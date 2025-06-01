Перейти к материалам
Поддержать «Медузу»
новости

Сибирь впервые за время войны подверглась атаке дронов Беспилотники вылетали из грузовиков, стоявших на трассе

1 минута
Украинские дроны впервые за время полномасштабной войны атаковали Иркутскую область. Беспилотники были замечены в Усольском районе, где находится военный аэродром «Белая». Также под ударом оказалась Мурманская область, где был атакован аэродром «Оленья». На этих аэродромах базируются бомбардировщики Ту-22М3. Украинские СМИ утверждают, что это операция СБУ «Паутина», которая готовилась полтора года, а ее целью стали более 40 российских военных самолетов.
Подпишитесь на наш ютьюб-канал