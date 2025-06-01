Дроны впервые атаковали Иркутскую область. Украинские СМИ утверждают, что это спецоперация СБУ «Паутина»

Жители Иркутской области сообщили об атаке дронов на регион. Впервые с начала полномасштабной войны беспилотники были замечены в Усольском районе, пишут «7×7» и «Медиазона».

По предварительным данным, под удары попала территория поселков Средний и Новомальтинск.

В Усольском районе находится военный аэродром «Белая», на котором базируются бомбардировщики Ту-22М3.

Также об атаке дронов сообщают жители Мурманской области, где, по предварительным данным, был атакован аэродром «Оленья» (на нем также базируются Ту-22М3).

Украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает, что Служба безопасности Украины проводит 1 июня операцию «Паутина», целью которой стали более 40 российских военных самолетов, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Журналисты опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлены кадры горящего аэродрома «Белая» в Иркутской области, которые комментирует глава СБУ Василий Малюк.

Собеседники издания утверждают, что под атакой находятся четыре военных аэродрома: «Дягилево» в Рязанской области, «Оленья» в Мурманской области, «Белая» в Иркутской области и «Иваново» в Ивановской области.

По данным телеграм-каналов, FPV-дроны, атаковавшие военные базы в Иркутской и Мурманской областях, были запущены из грузовиков, остановившихся на трассе неподалеку.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что Сибирь впервые подверглась атаке дронов, а их целью стала военная часть в поселке Средний. Дроны действительно запускались из фуры, заявил он. «Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное — не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей — нет», — написал чиновник в своем телеграм-канале.