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Новое наступление армии РФ способно изменить ход переговоров? И кто побеждает в «войне дронов»? Объясняем в одном видео — и показываем, как сейчас выглядит война

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«Мы не хотим войны, но готовы воевать еще год, два, три — столько, сколько потребуется», — заявил, по утверждению журналиста The Economist Оливера Кэррола, глава российской делегации Владимир Мединский в ходе переговоров с украинской стороной в Стамбуле 16 мая. Параллельно армия РФ делает крупные успехи в новом наступлении. Она и правда сможет воевать «столько, сколько потребуется»? А Украина способна продолжать сопротивляться? Пробуем ответить в этом видео — а также показываем, как дроны изменили характер войны (но так и не смогли нивелировать преимущество России в огневой мощи артиллерии и авиации).
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