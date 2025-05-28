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новости
Новое наступление армии РФ способно изменить ход переговоров? И кто побеждает в «войне дронов»?
Объясняем в одном видео — и показываем, как сейчас выглядит война
4 минуты
13:51, 28 мая 2025
«Мы не хотим войны, но готовы воевать еще год, два, три — столько, сколько потребуется», — заявил, по
утверждению
журналиста The Economist Оливера Кэррола, глава российской делегации Владимир Мединский в ходе
переговоров
с украинской стороной в Стамбуле 16 мая. Параллельно армия РФ
делает крупные успехи
в новом наступлении. Она и правда сможет воевать «столько, сколько потребуется»? А Украина способна продолжать сопротивляться? Пробуем ответить в этом видео — а также показываем, как дроны изменили характер войны (но так и не смогли нивелировать преимущество России в огневой мощи артиллерии и авиации).
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