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Целых три дня в Петербурге продолжался юридический форум, и это было что-то запредельное Мы собрали для вас золотые цитаты (не благодарите) — в одном видео

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Российские СМИ и телеграм-каналы наперебой публикуют отрывки выступлений с Петербургского международного юридического форума. В эти три дня — с 19 по 21 мая — там собрались политики, чиновники, провластные активисты, деятели культуры и представители РПЦ, чтобы обсудить самые разные темы, от западных санкций до традиционных ценностей. Из заявлений на форуме следует, что даже инопланетянин рискует стать в России «иностранным агентом» (заявил замглавы Минюста Олег Свириденко), СССР до сих пор существует (уверен советник президента РФ Антон Кобяков), а Россия ведет войну с матрицей (считает режиссер Никита Михалков). Собрали золотые цитаты с этого мероприятия — в одном видео.
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