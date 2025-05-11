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Путин предложил Украине «возобновить» переговоры в Стамбуле
2 минуты
00:29, 11 мая 2025
Владимир Путин во время ночной пресс-конференции в Кремле
предложил
украинским властям вернуться к прямым переговорам, «прерванным ими в конце 2022 года». Путин заявил, что Россия готова возобновить переговоры «без всяких предварительных условий» 15 мая в Стамбуле — там же, где украинская и российская делегации встречались весной 2022 года. По его словам, он планирует поговорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу организации переговоров. Украина ранее объявила, что готова с 12 мая к 30-дневному «полному и безусловному прекращению огня» и призвала к этому же Россию.
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