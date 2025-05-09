Как прошел парад Победы в Москве. Путин в своей речи упомянул «традиционные ценности» и участников войны в Украине. По Красной площади впервые провезли беспилотники Видео

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Как прошел парад Победы в Москве. Путин в своей речи упомянул «традиционные ценности» и участников войны в Украине. По Красной площади впервые провезли беспилотники
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10:09, 9 мая 2025
На Красной площади в Москве прошел военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На него приехали более 20 мировых лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер Роберт Фицо. Участие в параде приняли более 11,5 тысячи военнослужащих, среди них — более полутора тысяч участников войны в Украине. А также — парадные расчеты из 13 «дружественных» стран. В начале парада с речью
выступил
Владимир Путин. В ней он упомянул «традиционные ценности» и заявил, что вся страна поддерживает участников войны в Украине.
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