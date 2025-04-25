Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
Поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Убийство генерала Москалика в Балашихе
Кадры с места взрыва
1 минута
11:01, 25 апреля 2025
В подмосковной Балашихе
убит
генерал-лейтенант Ярослав Москалик — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Его убило взрывом самодельного устройства, установленного в припаркованном рядом с подъездом автомобиле «Фольксваген», — по данным телеграм-канала Mash, последним владельцем машины был уроженец украинского города Сумы Игнат К. Взрывом выбило окна квартир на нижних этажах дома, где живет много военных. Также поврежден один из автомобилей, стоявших рядом. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам