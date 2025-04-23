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Что происходит во Владимирской области после взрыва на складе боеприпасов Детонация продолжалась всю ночь. Несколько снарядов упали рядом с жилыми домами. Сотни человек эвакуированы. Видео

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После взрыва на складе боеприпасов рядом с городом Киржачом Владимирской области детонация на территории арсенала продолжалась всю ночь. К утру она «постепенно завершается», сообщил губернатор Александр Авдеев. Он также рассказал, что в Киржачском районе, где расположен склад, закрыты школы и ряд предприятий, а несколько участков местных дорог перекрыты. Сотни местных жителей (по другой информации — тысячи) эвакуированы. Некоторые из них сообщили о падении боеприпасов рядом с жилыми домами и повреждении других гражданских объектов.
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