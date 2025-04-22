Детонация боеприпасов на военной базе во Владимирской области. Главное

Во Владимирской области неподалеку от города Киржач произошел взрыв на складе боеприпасов. Минобороны РФ официально сообщило, что боеприпасы сдетонировали в результате возгорания. В качестве основной версии называется нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчаткой.

Местные жители публикуют видео, на которых слышны звуки вторичной детонации боеприпасов. По данным телеграм-канала «112», две ракеты, вылетевшие из арсенала, попали в гражданские объекты — одна из них упала в Киржаче рядом с центром досуга, вторая попала в частный дачный дом.

В первоначальном сообщении Минобороны подчеркивалось, что по предварительным данным, никто не пострадал. Baza позже написала, что житель одного из близлежащих сел получил не опасную для жизни минно-взрывную травму из-за вылетевшего снаряда.

Meduza

В Киржачском районе введен режим ЧС. Арсенал, на котором, вероятно, произошел взрыв, находится рядом с поселком Барсово; в нем живут 700 человек. ТАСС написал, что проводится эвакуация жителей Барсово и прилегающего к нему поселка Мирный. По данным Baza, эвакуируют также жителей населенных пунктов Дубки, Першино, Храпки, Грибаново и Звездный, находящихся в нескольких километрах от Барсово. Дорогу, соединяющую Киржач с Москвой, вдоль которой расположены эти населенные пункты, временно перекрыли.

Предположительно, первоначальный взрыв произошел на территории 51-го арсенала . Как писала в 2009 году газета «Красная звезда», он предназначен для приема от предприятий-изготовителей ракет и боеприпасов, их комплектации, хранения и сбережения. «Здесь же осуществляется сборка ракет и боеприпасов, проведение их регламентированного технического обслуживания, доработка ракет и боеприпасов, ремонт и приведение боеприпасов в окончательное и неокончательное снаряжение. Отсюда ракеты и боеприпасы отправляются по назначению», — писала газета. На тот момент склад мог вместить больше 256 тысяч тонн боеприпасов. Более свежих данных в открытых источниках об арсенале и его содержимом нет.

Высказываются версии, что причиной детонации боеприпасов была атака беспилотников. Так, об этом без указания источников написал популярный OSINT-аккаунт OSINTtechnical. Еще утром Минобороны РФ сообщало, что над Владимирской областью были сбиты три беспилотника. В ВСУ инцидент не комментировали.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, комментируя взрыв, потребовал от блогеров и журналистов «воздержаться от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления проверенных официальных данных», пригрозив им штрафом. Местное издание «Зебра-ТВ» отметило, что штрафы предусмотрены только при распространении информации об атаках беспилотников, но не о случайных инцидентах на складах.

Сегодняшние взрывы — не первый инцидент в Барсово с начала войны. В 2022 году в местной воинской части в результате детонации боеприпаса погибли трое срочников и заведующая складом. В том же году диверсанты разъединили рельсы на пути к складу ракетного и артиллерийского вооружения. В сентябре 2024 года в Барсово объявили эвакуацию населения из-за атаки беспилотников ВСУ.