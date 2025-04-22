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Мощный взрыв во Владимирской области. По данным телеграм-каналов, взорвался арсенал Минобороны РФ
Местных жителей эвакуируют. Введен режим ЧС. Видео
1 минута
15:04, 22 апреля 2025
В Киржачском районе Владимирской области
произошел
взрыв. Губернатор региона Александр Авдеев не раскрыл подробности случившегося (отметив лишь, что «на месте работают ответственные службы»), однако, по данным сразу нескольких СМИ, взрыв произошел в районе 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Официальная версия Минобороны — детонация боеприпасов из-за возгорания на территории воинской части. Ведомство утверждает, что пострадавших нет. Поселок Барсово, где арсенал расположен, эвакуируют, как и соседний поселок Мирный. В Киржачском районе введен режим ЧС.
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