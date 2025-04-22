Во Владимирской области произошел взрыв. Эвакуируют жителей поселка, где находится воинская часть

В Киржачском районе Владимирской области произошел взрыв, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Он не раскрыл подробностей случившегося, отметив, что «на месте работают ответственные службы».

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что взрыв произошел в поселке Барсово. Baza со ссылкой на местных жителей сообщила, что взрывов было несколько и они произошли в районе воинской части. Вероятно, речь может идти о воинской части 11785.

По данным телеграм-канала «112», произошла «мощная атака» на 51-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ во Владимирской области, а жителей поселков Мирный и Барсово просят покинуть свои дома и уехать в Киржач. Канал «Острожно, новости» пишет, что дорогу в Киржач со стороны Москвы перекрыли. Информацию об эвакуации из Барсово подтвердили в районной Единой дежурной диспетчерской службе.

По данным Baza, эвакуация объявлена не только в Барсово и Мирном, но и в СНТ Звездный, поселке Дубки, Першино, деревне Храпки и Грибаново. Эти населенные пункты находятся в радиусе пяти километров от места взрывов.

На территории Киржачского района из-за взрывов введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС.

Поселок Барсово находит в восьми километрах от города Киржач Владимирской области. По информации из открытых источников, в поселке находится воинская часть 11785 (по другим данным — войсковая часть 55443-44). Владимирские СМИ пишут, что часть также известна как 51-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления, а ее основное назначение - хранение и комплектация боеприпасов. В июне 2022 года при детонации снаряда в воинской части погибли пять человек, трое из которых — военнослужащие. В марте 2025-го жителей Барсово эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотника.