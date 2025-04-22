Минобороны РФ заявило, что взрыв на арсенале во Владимирской области произошел «из-за нарушений требований безопасности»

Минобороны РФ заявило, что на территории воинской части во Владимирской области из-за возгорания произошла детонация боеприпасов.

Ранее о мощном взрыве в Киржачском районе сообщал губернатор региона Александр Авдеев.

Как утверждает российское военное ведомство, взрыв на складе боеприпасов произошел из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

Пострадавших в результате инцидента, по данным министерства, нет. В ведомстве создали комиссию для установления обстоятельств чрезвычайного происшествия. «По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении Минобороны.

После взрыва в Киржачском районе был введен режим ЧС и объявлена эвакуация жителей из поселков Барсово и Мирный.

По информации из открытых источников, в районе взрыва находится воинская часть 11785 (по другим данным — войсковая часть 55443-44). Владимирские СМИ пишут, что часть также известна как 51-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления, а ее основное назначение - хранение и комплектация боеприпасов.

Meduza