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«Мусорный кризис» в Бирмингеме. Из-за забастовки уборщиков на улицах скопились тысячи тонн отходов
Жители жалуются на сильную вонь и крыс. Видео
1 минута
14:10, 14 апреля 2025
В Бирмингеме, втором по величине городе Великобритании, уже несколько недель продолжается забастовка мусорщиков. В результате на улицах скопились тысячи тонн отходов, а жители жалуются на вонь и крыс. Уборщики выступают против упразднения должности офицера по переработке и сбору мусора и связанных с этим сокращений зарплат. Переговоры бастующих с чиновниками пока ни к чему не привели, и в город даже
направили
военных специалистов для решения проблем логистики. Власти Бирмингема активно сокращают расходы после того, как в 2023 году город объявил себя банкротом, в том числе из-за огромных выплат по искам о неравных условиях оплаты. Необходимостью обезопасить себя от подобных исков власти и объясняют решение упразднить спорную должность, которой нет в других городах и которую ввели после аналогичных протестов 2017-го.
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