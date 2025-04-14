Власти Великобритании решили привлечь военных к борьбе с «мусорным кризисом» в Бирмингеме, где более месяца продолжается забастовка мусорщиков, пишет The Daily Telegraph. По данным издания, обратиться за помощью к вооруженным силам решила заместитель премьер-министра Анджела Рэйнер.

Военные, как подчеркивается, не будут заниматься непосредственно вывозом мусора, которого на улицах Бирмингема скопилось около 17 тысяч тонн. Предполагается, что «небольшое число военнослужащих с опытом оперативного планирования окажет логистическую поддержку для преодоления кризиса», пишет The Telegraph, добавляя, что работать военные будут из офиса.

По данным источников издания, в случае ухудшения ситуации, число привлеченных к борьбе с «мусорным кризисом» военных может быть увеличено.

Забастовка мусорщиков в Бирмингеме продолжается с 11 марта.

Мусорщики, пишет BBC News, решили устроить акцию протеста из-за спора с властями города об оплате их труда. В частности, власти решили отказаться от оплаты специалистов по сбору и переработке мусора, что, как указывают профсоюзы, приведет к потере дохода 170 сотрудниками. Кроме того, профсоюзы считают, что власти таким образом готовят почву для сокращения зарплат другим сотрудникам. Городской совет, в свою очередь, указывает, что должность специалиста по сбору и переработке мусора не является отраслевым стандартом и ее нет в других населенных пунктах.

С 31 марта в Бирмингеме, где живут около 1,2 миллиона человек, объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за скопившегося на улицах мусора.